Двое врачей Института рака, вымогавших у онкобольных "вознаграждение" за бесплатные лекарства, уведомлены о подозрениях

Двое врачей Института рака, вымогавших у онкобольных "вознаграждение" за бесплатные лекарства, уведомлены о подозрениях

Сотрудники полиции Киева разоблачили организованные двумя должностными лицами Национального института рака (Киев) коррупционные схемы, а также установили ряд потерпевших онкобольных пациентов Института, а прокуратура столицы уведомила медиков о подозрении в совершении преступлений.

"Несмотря на то, что медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, последние (врачи – ИФ) уверяли онкобольных пациентов, что количество препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому, чтобы получить бесплатные лекарства, медики требовали от граждан "вознаграждение", в том числе и под видом благотворительной помощи. Так, суммы за один курс химиотерапии колебались от 1,5 до 18 тыс. грн", - говорится в обнародованном во вторник вечером на сайте Нацполиции Украины сообщении.

Согласно информации, в настоящее время установлены 7 потерпевших, которые оплатили медикам почти 40 тыс. грн. По результатам следственно-оперативных мероприятий пока установлена причастность двух медиков к коррупционным схемам.

В Нацполиции проинформировали, что во вторник, 17 сентября, прокуратура города Киева уведомила о подозрении заведующего поликлинического отделения Национального института рака и врача-онколога. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 184 (Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь) и ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) УК Украины.

"Принимаются меры по установлению других потерпевших и проверяются сведения о нарушениях требований действующего законодательства при проведении закупок медицинских препаратов должностными лицами Национального института рака", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 16 августа во время проведения следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности.