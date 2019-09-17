Рябошапка проведет в среду совещание по расследованию поджога дома Гонтаревой

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в среду, 18 сентября, проведет совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования факта пожара, произошедшего в ночь на 17 сентября в доме, которым пользовалась бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

"Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу. Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры во вторник вечером.

Как сообщалось, утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

В Офисе президента заявили, что пожар в доме Гонтаревой – дерзкое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Позднее пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома Гонтаревой.