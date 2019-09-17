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19:33 17.09.2019

МВД, Минздрав и украинские религиозные организации должны наработать единый подход к медицинскому каннабису - Аваков

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МВД, Минздрав и украинские религиозные организации должны наработать единый подход к медицинскому каннабису - Аваков

Министерство внутренних дел Украины, Министерство здравоохранения и религиозные организации должны наработать единый подход к вопросу медицинского использования каннабиса, и только потом выносить его на обсуждение правительства, заявил глава МВД Арсен Аваков.

"По вопросу медицинского использования каннабиса. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прошлое правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно, что предлагается. Если этот вопрос вновь будет поднят Министерством здравоохранения, я буду отговаривать мотивировано до тех пор, пока мы не выработаем единый конструктивный подход", - сказал Аваков во время встречи с Всеукраинским советом церквей во вторник, сообщает Департамент коммуникации МВД.

По словам министра, этот вопрос должен обсуждаться профессионально, с участием медиков, МВД и религиозных организаций.

"Для того, чтобы разобраться, где есть и красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров. И если мы в правительстве придем к этому вопросу, должно обсуждаться именно общее видение", - добавил глава МВД.

Теги: #подход #церковь #аваков #каннабис
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