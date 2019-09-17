НАБУ и САП проводят обыски на Криворожской ТЭЦ в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц ГП на сумму более 80 млн грн

На территории принадлежащего государству ПАО "Криворожская теплоцентраль" во вторник сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) осуществляют санкционированные обыски (Кривой Рог, Днепропетровская обл.).

"Санкционированные обыски НАБУ и САП осуществляют в ходе расследования злоупотреблений служебным положением должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций "Криворожской теплоцентралью" на общую сумму более 80 млн грн. Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с января 2019 года", - сообщается во вторник в аккаунте НАБУ в Твиттер.