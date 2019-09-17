События

15:38 17.09.2019

В Кировоградской области осквернили мемориал жертвам Холокоста

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В Кировоградской области неизвестный осквернил мемориал жертвам Холокоста, полиция открыла уголовное производство.

Как сообщил во вторник сектор коммуникации полиции Кировоградской области, сообщение о произошедшем поступило 16 сентября.

На расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск - Клиновое выявлено, что неизвестный нанес надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о повреждении памятника жертвам Холокоста в с.Богдановка Домановского района Николаевской области.

Теги: #мемориал #вандалы #кировоградская_обл
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