Миссия ООН призывает Раду предоставить право переселенцам и трудовым мигрантам проголосовать на местных выборах

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Верховную Раду предоставить временно перемещенным лицам (ВПЛ) возможность голосовать на предстоящих местных выборах.

"Мы призываем парламент принять меры для того, чтобы предоставить ВПЛ и трудовым мигрантам возможность проголосовать на местных выборах, запланированных на 2020 год", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции во вторник в Киеве, представляя доклад о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2019 года.

Она отметила, что Мониторинговая миссия будет следить за развитием событий вокруг Избирательного кодекса, на который президент Украины Владимир Зеленский наложил вето, предоставив парламенту 30 дней на внесение изменений в документ.

Богнер подчеркнула необходимость решить проблему с выплатой пенсий жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса: "Пенсии следует выплачивать всем, кто имеет на них право, независимо от места их проживания. Это настоятельная рекомендация. И мы надеемся, что новое правительство будет считать ее одним из приоритетов".

Кроме того, в Миссии отмечают, что нужно найти механизм погашения задолженности по выплате пенсий.

Вместе с тем Миссия ООН считает положительным знаком решение Кабинета министров о компенсациях семьям, чьи дома разрушены вследствие конфликта на Донбассе. Однако ряд вопросов вызывает у нее обеспокоенность, в частности условие, согласно которому претендующие на компенсации лица должны проживать в том же населенном пункте, где находится и разрушенное жилье, а также то, что средства на эти нужды будут предусмотрены в бюджете после 2020 года.

Как сообщалось, 15 июля 2019 года Кабинет министров Украины установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии России на востоке Украины частное жилье.