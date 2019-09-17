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13:13 17.09.2019

Правоохранители задержали банду, члены которой подозреваются в заказном убийстве директора "Caparol Украина" три года назад

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Правоохранители задержали банду, члены которой подозреваются в заказном убийстве директора "Caparol Украина" три года назад

Сотрудники прокуратуры Киевской области и Главного управления Национальной полиции в области во вторник задержали участников преступной организации, которые осуществляли заказные убийства, в том числе, подозреваются в убийстве в 2016 году директора фирмы "Caparol Украина".

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, задержаны организаторы и исполнители убийства этого бизнесмена.

Кроме того, есть основания подозревать, что на счету этих злоумышленников еще одно заказное убийство, совершенное в январе 2019 года.

Следственные действия продолжаются. Предпринимаются меры по задержанию всех участников преступной организации.

Как сообщалось, 20 сентября 2016 года в полицию поступило сообщение, что в с.Крушинка Васильковского района Киевской области возле дачного кооператива на дороге был обнаружен неизвестный окровавленный мужчина без признаков жизни. Прибывшие сотрудники полиции установили личность погибшего. Это были директор фирмы "Caparol Украина".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков тогда заявил, что есть все основания рассматривать версию заказного убийства.

Теги: #полиция #прокуратура #криминал #убийства
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