События

13:01 17.09.2019

Два ДТП с украинскими микроавтобусами произошли на востоке Польши за сутки

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Два ДТП с украинскими микроавтобусами произошли на востоке Польши за сутки

В Польше в понедельник и во вторник произошли две аварии с украинскими микроавтобусами, один пассажир – гражданин Украины – госпитализирован с травмами, сообщила Украинская служба Польского радио.

По информации радио, в понедельник, 16 сентября, на автомагистрали A4 перевернулся микроавтобус с украинскими номерами. В полиции указали, что 26-летний водитель, гражданин Украины ехал в направлении Катовице и не заметил предупредительных знаков с данными об изменении организации дорожного движения в районе отрезка автомагистрали, где идет ремонт. После наезда на бетонное ограждение транспортное средство перевернулось.

"Из четырех участников аварии 22-летний пассажир, гражданин Украины, с телесными повреждениями госпитализирован", - сказано в сообщении.

Кроме того, на этой же автомагистрали произошло ДТП во вторник утром, в населенном пункте Ружа на востоке Польши. Микроавтобус на украинской регистрации на скорости въехал в отбойник и перевернулся. Все девятеро украинцев, находившихся в салоне, самостоятельно покинули транспортное средство. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Теги: #дтп #польша #украинцы
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