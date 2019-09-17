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05:19 17.09.2019

В Израиле пройдут вторые за год выборы в Кнессет

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В Израиле пройдут вторые за год выборы в Кнессет

Граждане Израиля во вторник отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на выборах в парламент.

Большинство избирательных участков будут работать с 7:00 до 22:00 по местному времени. В Израиле насчитывается около 6 млн жителей, обладающих правом голосовать на выборах.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в текущем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

Согласно последним опросам, основная борьба на выборах в сентябре вновь развернется между партией "Ликуд" Нетаньяху и оппозиционным альянсом "Кахоль-Леван". Опросы показывают, что партии могут получить примерно равное количество мест в израильском парламенте.

Так, например, газета "The Jerusalem Post" под заголовком "Последние опросы предсказывают вторую тупиковую ситуацию" ранее опубликовала итоги исследования организации Smith Research. Согласно этому опросу "Ликуд" сможет обеспечить себе 33 места в парламенте, а "Кахоль-Лаван" - 32 места. Еще 12 мест могут отойти партии "Общий список", девять - партии "Ямина", по восемь - партиям "Наш дом Израиль" и ШАС, семь - "Яхадут ха-Тора", шесть - "Демократическому союзу" и пять альянсу "Лейборист-Гешер".

Таким образом, правоцентристский блок, к которому относится партия Нетаньяху, может получить 57 голосов, а левоцентристский блок, куда входит "Кахоль-Лаван" - 55 мест. Обе партии не набирают 61 места необходимых для абсолютного большинства в Кнессете.

Газета The Times of Israel со ссылкой на опрос израильской государственной телерадиокомпании Kan отмечает укрепление позиций "Кахоль-Лаван". По данным газеты, оппозиционной партии может достаться 33 места, а "Ликуду" - 31 место.

Западные и российские эксперты также считают, что у "Ликуд" и "Казоль Лаван" примерно одинаковые шансы на победу. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.

"По сравнению с ситуацией перед апрельскими выборами этого года в кнессет (парламент - ИФ) ничего не изменилось. Может победить "Ликуд", может победить "Кахоль Лаван". Полагаю, что если победит "Ликуд", то это победа будет с небольшим отрывом. И будут большие сложности с формированием коалиции потому, что формальная победа на парламентских выборах еще ни о чем не говорит. Мы это видели несколько месяцев назад. Правительственный кризис продолжается", - сказал Марьясис в пятницу "Интерфаксу".

Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют историческими именами Иудея и Самария, создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной.

Теги: #выборы #парламент #израиль
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