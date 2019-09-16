В Киеве открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в понедельник вечером после обновления были открыты стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов.

"Друзья! Сегодня под вечер сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Немного волнуюсь ... Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов. И красота, которая созданная, будет радовать киевлян и туристов, посещающих нашу хорошую локацию", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Мэр Киева также опубликовал видеоролик снятия ограждений с его участием.

Как сообщалось, 25 мая 2018г мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Активное строительство объекта продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов.

Длина мостового перехода - почти 212 метров, выполнен он из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальта. Вес металлоконструкций - 460 тонн. Только центральная часть моста (длиной 63 м) весит 125 тонн. Ее поднимали и устанавливали 3 суток. Мост опирается на 4 опоры - две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 м, самой низкой - 22 м.

Стоимость строительства самого моста - 275 млн грн. "Все расходы будут проверены, как мы это делаем на других объектах. И Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз и Контрольно-ревизионным управлением ", - подчеркнул мэр.

Вместе с тем, со дня открытия моста его стеклянные секции уже не единожды были повреждены, регулярно, вследствие умышленных действий граждан (как въезд мужчины на пешеходно-велосипедный мост на спортивном мотоцикле с остановкой на одном из стекол) или актов вандализма. Все повреждения достаточно оперативно восстанавливались усилиями коммунальных служб.