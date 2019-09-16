На 12-й питчинг кинопроектов у Госкино нет денег - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что средств на проведение двенадцатого конкурсного отбора кинопроектов на получение государственного финансирования нет.

Об этом он сообщил во время пресс конференции в ходе медиафорума Kyiv Media Week 2019, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

"На двенадцатый питчинг нет денег… Я думаю, что мы найдем способ сделать так, чтобы когда у нас появятся деньги, эти проекты, которые уже были на питчинге, как вариант - еще раз его прошли", - отметил он.

Бородянский также отметил, что есть вариант сократить финансирование на проекты одиннадцатого питчинга и перенаправить освободившиеся средства на двенадцатый.

Министр также отметил, что всего бюджет Госкино на 2019 год составляет около 500 млн грн, что не согласовывается с суммой в 1,7 млрд грн, на которую были рассчитаны результаты одиннадцатого питчинга кинопроектов.

"Эта сумма втрое превышает годовой бюджет Госкино… но конкурсы были проведены, людям были даны обещания… Все вышли за пределы своих полномочий. Санкций за это нет", - отметил Бородянский.

Как сообщалось, ранее Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил перечень из 101 кинопроекта-победителя одиннадцатого конкурсного отбора на получение государственного финансирования. Суммарно финалисты должны получить1,5 млрд грн дотаций.