События

15:33 16.09.2019

В Мариуполе на пороге квартиры застрелили боевика, по информации СМИ он был под домашним арестом

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В Мариуполе на пороге квартиры застрелили боевика, по информации СМИ он был под домашним арестом

28-летнего ранее судимого мариупольца убили на пороге его квартиры, сообщила полиция Донецкой области.

"Известно, что потерпевший привлекался к ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях", - отмечается в сообщении..

Предварительно установили, что около 11.30 неизвестные позвонили в двери квартиры, а когда человек открыл – застрелили его.

Предварительная квалификация события – умышленное убийство (часть 1 статья 115 Уголовного кодекса).

Правоохранители принимают меры для установления и задержания подозреваемого.

Вместе с тем, как сообщает сайт города Мариуполя "0629" со ссылкой на собственные источники, убитым является находившийся под домашним арестом боевик "ДНР" Роман Джумаев, участвовавший в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево.

"Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев, и расстреляли его в упор. По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные ранения. Мужчина скончался до приезда "скорой". По предварительной информации, в боевика выстрелили 7 раз", - говорится в информации.

По данным издания, уроженцу Мариуполя Джумаеву было 28 лет. В 2014г он приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков "ДНР", принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево. Летом 2015г через Россию выехал в Беларусь, где работал менеджером, спустя некоторое время переехал в РФ.

"В руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников. Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или организации – ИФ). Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы. Суд по данному факту еще длится. Последнее заседание состоялось в начале августа. Жовтневый районный суд изменил меру пресечения подозреваемому на домашний арест", - сообщает сайт города Мариуполя.

Теги: #боевик #мариуполь #убийство
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