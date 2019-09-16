Предлагаемая президентом отмена залога по коррупционным делам приведет к росту коррупции в судах – юристы

Отмена залога по коррупционным делам, предусмотренная президентским законопроектом об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№1009), может привести к росту коррупции в судах, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Объясняют они это прежде всего тем, что законопроект не создает предохранителей от злоупотреблений и необоснованного безальтернативного помещения под стражу.

Ассоциированный партнер ЮК "Правовой Альянс" Тарас Безпалый, в частности, отметил, что отмена залога при избрании меры пресечения в коррупционных делах приведет к нарушению Конвенции о защите прав человека, а также к ряду исков к Украине в Европейский суд по правам человека, "которые Украина успешно проиграет".

"Принятие за основу в первом чтении законопроекта №1009 в части отмены залога по коррупционным делам приведет к тому, что суд будет избирать либо арест, либо меньшую меру пресечения, например, круглосуточный домашний арест. Это может привести как раз к увеличению коррупционной составляющей в суде. Следует отметить, что в действующей редакции уголовного процессуального кодекса (УПК) суд имеет право не избирать залог при насильственных преступлениях и тех, что привели к смерти потерпевшего. Провокация преступления тоже не является редкостью со стороны правоохранителей, так что быстро "выполнить заказ" и "закрыть в СИЗО" конкурента станет намного легче", - сказал он.

Юрист отметил, что лицо не считается виновным в совершении преступления до приговора суда, а арест, как и залог, являются мерой обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого.

"Вносимые депутатами поправки приведут к тому, что теперь вне зависимости от наличия рисков, предусмотренных УПК, следственный судья, чтобы не брать на себя ответственность, с большей степенью вероятности "закроет" подозреваемого. А из СИЗО собирать доказательства своей невиновности намного сложнее, нежели находясь под залогом", - сказал он.

В свою очередь, управляющий партнер адвокатской компании "Борисенко и партнеры" Владислав Борисенко, выразил обеспокоенность предлагаемым законопроектом №1009 исключением из кодекса предельных сроков расследования преступлений, в которых никому так и не было предъявлено подозрение.

"На практике почти все уголовные производства в отношении бизнеса расследуются по одной схеме: первые несколько месяцев ведется тихая оперативная работа, идет первичный сбор материала, потом происходит "реализация" (проводятся обыски, допросы) и через месяц-два расследование снова "затихает". В таком "спящем режиме" дело может висеть годами, а следователь периодически напоминает о его существовании запросами о предоставлении документов, допросами, иногда повторными обысками", - сказал он, отметив, что "эти следственные действия обычно не имеют реального значения для расследования, так как доказать что-либо уже невозможно, а служат для давления на руководителей и собственников предприятий".

По словам Борисенко, крепкими нервами могут похвастаться не все, поэтому часто точка в расследовании ставится коррупционным способом. "После того, как в 2017 году законодательно были прописаны максимальные сроки расследования, мы заметили позитивную тенденцию в части закрытия таких "вялотекущих" дел. Сейчас все может снова стать хуже, и предложенный в законопроекте взамен существующего механизм (закрытие производства в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) явно позволит расследовать дела дольше", - сказал он.

Советник юрфирмы VB Partners Денис Шкаровский, со своей стороны, считает, что текущий созыв Верховной Рады Украины принимает законы, "не вникая в их суть", а общественный запрос на справедливое наказание превалирует над закрепленными в Конституции принципами высшей ценности человека, верховенства права и презумпции невиновности.

"Помещение под стражу в коллективном сознании рассматривается как наступление справедливости, а не временная мера, направленная на минимизацию рисков побега или других действий подозреваемого. Даже при текущей редакции УПК следственные органы просят суд назначить неподъемные для подозреваемых суммы залога как альтернативу содержания под стражей. С этой целью в уголовных делах "рисуются" убытки в десятки и сотни миллионов гривен, которые не подтверждены никакими доказательствами. В случае назначения такого залога человек безальтернативно оказывается в СИЗО", - сказал он.

Шкаровский подчеркивает, что предложенная в законопроекте формулировка "судья имеет право не определять размер залога в производствах по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям" не создает никаких предохранителей от злоупотреблений и необоснованного безальтернативного помещения под стражу.

"Есть большой риск, что под давлением следствия суд не будет даже рассматривать вопрос определения залога. Более того, такая формулировка фактически уравнивает по уровню общественной опасности преступления против жизни и здоровья человека, в отношении которых также можно не определять альтернативу в виде залога, и коррупционные преступления. Такие положения противоречат принципам Конституции", - сказал он.

Юрист также обратил внимание на другие предлагаемые изменения в УПК, в частности на право прокурора определять меру пресечения в виде личного обязательства без суда. По мнению Шкаровского, "это возвращает уже практически забытую практику давления на подозреваемого: предложение прокурора дать признательные показания под подписку о невыезде или заключить сделку о признании вины у него в кабинете, угроза безальтернативного содержания под стражей".

"Единственный предохранитель от злоупотребления данной нормой – добросовестность судей. К сожалению, рассчитывать на принятие обоснованных решений о применении меры пресечения в большинстве случаев не приходится. Предполагаю, что после вступления в силу данного закона, количество содержащихся под стражей лиц резко возрастет", - сказал он.

Управляющий партнер юрфирмы Gentls Олег Громовой, в свою очередь, отметил, что законопроект не отменяет залог, а предусматривает право судьи его не устанавливать за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления.

"Следственный судья в каждом конкретном случае будет решать, предоставлять ли подозреваемому возможность внести залог или нет. Это приведет к невозможности откупиться залогом по резонансным уголовным делам. В то же время, если говорить о бизнесе, то эти изменения могут коснуться руководителей предприятий, которые работают с бюджетными деньгами либо уличены в корпоративной коррупции, и подозреваемые могут попасть "за решетку" без права на залог", - сказал Громовой.

Вместе с тем он подчеркнул, что текущая редакция УПК предусматривает необходимый инструмент судебного контроля над стороной обвинения через следственных судей, которые санкционируют важные процессуальные решения при расследовании уголовного дела. Однако чрезмерное вовлечение следственных судей на стадии досудебного расследования, по мнению юриста, временами "делало невозможным "расследование.

"Следственные судьи просто не успевали рассматривать ходатайства правоохранителей и стороны защиты в разумные сроки. Чрезмерная загрузка следственных судей негативно влияла и на качество рассмотрения этими судьями гражданских дел, поскольку эту нагрузки с них никто не снимал. Еще немного - и следственные судьи превратятся в статистов. Это необходимо менять. Данный законопроект пускай и не решает эту проблему полностью, но частично приближает к ее решению", - считает Громовой.

Вместе с тем, юрист практики разрешения национальных судебных споров юрфирмы Integrites Антон Каганец отметил, что возможность не устанавливать размер залога и назначать содержание под стражей в качестве меры пресечения "является весьма дискуссионной".

"Цель мер пресечения – не допустить совершения новых преступлений и предотвратить возможные препятствия в расследовании дела. Но если у следствия есть веские основания считать, что человек виновен, может ли задержанный существенно повлиять на расследование? Думаю, что нет. Может ли такой человек продолжить совершение коррупционных преступлений после заключения под стражу? Вряд ли. Вместе с тем, до вынесения приговора человек считается невиновным. Однако при такой редакции статьи он будет лишен свободы еще до решения суда, без возможности внести залог", - подчеркнул юрист.

В свою очередь, партнер юридической фирмы "Астерс" Сергей Гребенюк отметил, что инициативы реформ уголовного процесса однозначно нуждаются в более детальней проработке. В частности, предложение об отмене залога в делах по топ-коррупции без реформирования правоохранительной системы в целом "создаст новые коррупционные риски и целый ворох проблем с соблюдением прав человека".

"Сперва кажется, что безальтернативный арест – это хороший способ борьбы коррупцией и предупреждающий фактор. Однако на самом деле это вернет старый (и возможно уже подзабытый) коррупционный механизм – бросать людей за решетку и вымогать взятки за временное освобождение или требовать признание вины (ни для кого не секрет, что украинские СИЗО давно приравнены к пыткам). Сторона обвинения путем нехитрых игр с квалификацией дела получит возможность влиять на то, имеет ли человек право на залог или только за решетку, – золотая коррупционная жила", - считает юрист.

Гребенюк напомнил, что не так давно была признана неконституционной норма, которая запрещала применение "легких" мер пресечения (залог, домашний арест, поручительство) в делах по вопросам национальной безопасности. "Явно напрашивается аналогия, что введение безальтернативного содержания под стражей по экономическим преступлениям – это неправильный путь", - сказал он.

Юрист также подчеркнул, что предлагаемая отмена временных рамок расследований до объявления о подозрения "может вернуть в практику безосновательные "вечные дела" – идеальный инструмент давления на бизнес".

"Однозначно, вопрос сроков расследований надо отрегулировать, чтобы у добросовестных следователей была возможность качественно проработать дело, но это не стоит делать путем возвращения старого коррупционного инструмента, необходимо найти баланс в этом вопросе", - считает Гребенюк.

При этом опрошенные юристы поддерживают предлагаемое законопроектом право Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) самостоятельно осуществлять негласные следственные действия, называя это логичным шагом по формированию независимой антикоррупционной инфраструктуры.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу и в целом проект закона об изменениях в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№1009).

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает отменить так называемые "правки Лозового", которые касались сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.

Кроме того, предлагается предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Президент также инициирует снятие нормы, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

В законе о НАБУ уточняются административные полномочия директора бюро, а также устанавливаются специальные положения для проведения конкурса на занятие поста негласных штатных сотрудников.