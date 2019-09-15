События

01:12 15.09.2019

​​​​​​​В Атлантике неподалеку от Багамских островов формируется очередной ураган

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​​​​​​​В Атлантике неподалеку от Багамских островов формируется очередной ураган

Тропический шторм "Умберто", который сформировался в Атлантике, в субботу проходит северо-западнее островов Багамского архипелага, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Багамских островов.

Сейчас в зоне действия "Умберто" скорость ветра достигает 64 км/ч, ожидается его усиление до 100 км/ч. Не исключено, что этот тропический шторм на пути к американскому штату Флорида через два-три дня усилится до урагана.

Представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карл Смит сообщил журналистам, что "Умберто" может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, серьезно пострадавших от удара недавнего урагана "Дориан".

Теги: #умберто #багамы #ураган
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