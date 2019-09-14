События

20:39 14.09.2019

Золотой унитаз "Америка" стоимостью в ₤1 млн похищен из дворца, в котором родился Черчилль

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Золотой унитаз "Америка" стоимостью в ₤1 млн похищен из дворца, в котором родился Черчилль

      Золотой унитаз украден из дворца Бленхейм, в котором в 1874 году родился бывший британский премьер Уинстон Черчилль, сообщает в субботу британский телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.

      Стоимость похищенного оценивается в 1 млн фунтов стерлингов. Автором этого элемента санузла, известного как "Америка", является итальянский мастер-концептуалист Маурицио Каттелан.

      Полиция подтвердила факт похищения. Начато расследование. Известно, что по факту похищения уже проведено задержание 66-летнего человека, личность которого не разглашается.

      Из-за недолжного демонтажа унитаза некоторым помещениям дворца Бленхейм причинен ущерб из-за разлива канализационной воды, отмечается в сообщении Sky News.

      Дворец Бленхейм - родовое имение герцогов Мальборо, один из крупнейших дворцово-парковых ансамблей Англии. Расположен на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир. С 1987 года - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги: #золотой_унитаз #черчилль #кража
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