В Украине сохранится сухая прохладная погода

В ближайшие сутки, 15 сентября, в Украине ожидается сухая и прохладная погода, лишь на юге сохранится тепло, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 16-21°. В южной части ночью 9-14°, днем 20-25°. В Карпатах ночью 2-7° тепла, днём 8-13°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью около 10°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 сентября самая высокая температура воздуха днём была +30 в 1903 году, самая низкая ночью +1,8 в 1925 году.

16 сентября - без осадков, лишь в северной части местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13°, на побережье морей до 16°. Днем 19-24°, в южных, местами и в центральных областях 25-28°. В Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 11-13°, днём 20-22°.

14 сентября в 9 часов утра температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах Киева 20°.