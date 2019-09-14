События

12:24 14.09.2019

В Украине сохранится сухая прохладная погода

1 мин читать
В Украине сохранится сухая прохладная погода

В ближайшие сутки, 15 сентября, в Украине ожидается сухая и прохладная погода, лишь на юге сохранится тепло, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 16-21°. В южной части ночью 9-14°, днем 20-25°. В Карпатах ночью 2-7° тепла, днём 8-13°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью около 10°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 сентября самая высокая температура воздуха днём была +30 в 1903 году, самая низкая ночью +1,8 в 1925 году.

16 сентября - без осадков, лишь в северной части местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13°, на побережье морей до 16°. Днем 19-24°, в южных, местами и в центральных областях 25-28°. В Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 11-13°, днём 20-22°.

14 сентября в 9 часов утра температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Теги: #погода #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:13 14.09.2019
Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины - министр по делам Европы

Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины - министр по делам Европы

08:44 14.09.2019
В Киеве продолжают ремонтировать дороги

В Киеве продолжают ремонтировать дороги

08:33 14.09.2019
Восемь военных ВСУ ранены вследствие 22 обстрелов боевиков на Донбассе

Восемь военных ВСУ ранены вследствие 22 обстрелов боевиков на Донбассе

08:05 14.09.2019
ГТС Украины и Словакии готовы заместить услуги OPAL для Газпрома – глава "Нафтогаза"

ГТС Украины и Словакии готовы заместить услуги OPAL для Газпрома – глава "Нафтогаза"

07:37 14.09.2019
Чалый: визит Зеленского в США мог состояться после инаугурации

Чалый: визит Зеленского в США мог состояться после инаугурации

06:54 14.09.2019
Чиновник Гоструда Киевской области вымогал у частного предпринимателя 60тыс. грн взятки

Чиновник Гоструда Киевской области вымогал у частного предпринимателя 60тыс. грн взятки

06:52 14.09.2019
Правоохранители задержали псевдоминера в Верхних Плавнях

Правоохранители задержали псевдоминера в Верхних Плавнях

05:08 14.09.2019
Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

03:30 14.09.2019
На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

02:30 14.09.2019
В Днепропетровской области на ходу загорелся пассажирский автобус

В Днепропетровской области на ходу загорелся пассажирский автобус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Восемь военных ВСУ ранены вследствие 22 обстрелов боевиков на Донбассе

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

Заммэра Днепра, начальники управлений и представители подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн при ремонте Нового моста

Киев добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о "скифском золоте"

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС на Луганском направлении

Почти все освобожденные из РФ украинские моряки в субботу вернутся в Одессу – омбудсмен

В Одесской области погиб сотрудник СБУ

Правоохранители задержали псевдомайора за шантаж и требование взятки от врача в одесской области

Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

Супруга Зеленского намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта

СБУ взаимодействует со следователями из Нидерландов в деле о гибели MH17

ВАКС арестовал уличенного во взяточничестве главу Службы автодорог Николаевской области

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Боевики с полуночи 11 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены шестеро украинских военных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА