В Днепропетровской области на ходу загорелся пассажирский автобус

В Днепропетровской области в пятницу, 13 сентября, во время движения загорелся автобус. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"13-го сентября в 14:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что горит автобус "Mersedes" по адресу г.. Каменское, Заводской район, проспект Василия Стуса в д..№ 12", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 14:56, а в 15:00 ликвидировали.

Установлено, что во время движения загорелся моторный отсек автобуса, который двигался в тестовом режиме без пассажиров. В результате происшествия пострадавших и погибших не было.

Правоохранители занимаются установлением причин возгорания.

К ликвидации пожара привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.