События

16:10 13.09.2019

Посетитель порезал ножом картину известного художника в парижском музее Помпиду

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Посетитель музея современного искусства Центра Помпиду бросился с ножом на полотно французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена и располосовал его, сообщило в пятницу французское издание Le Parisien.

О личности преступника не сообщается, однако известно, что он взят под стражу. По данным издания, он пройдет обследование в институте судебной психиатрии МВД Франции.

Сотрудники центра еще не подсчитали сумму нанесенного ущерба и никак не прокомментировали ситуацию.

Работы Даниэля Бюррена высоко оцениваются на рынке современного искусства. В 2016 году картина художника была продана на международной выставке современного искусства за 1,2 млн евро.

Ранее в сентябре у въезда на подземную парковку центра Помпиду был похищен дорожный знак с граффити, предписываемым известному британскому уличному художнику Бэнкси. В пресс-службе Центра Помпиду полагают, что злоумышленники спилили металлический указатель.

Центр Помпиду - культурный центр, расположенный в четвертом округе Парижа. Главным образом, в нем представлено современное искусство. Решение о его создании было принято президентом Франции Жоржем Помпиду, который занимал пост главы французского государства с 1969 по 1974 год.

Теги: #вандал #картина #франция #музей
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