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13:03 13.09.2019

Порошенко связывает свой допрос в ГБР с обысками у экс-главы НБУ Гонтаревой

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Порошенко связывает свой допрос в ГБР с обысками у экс-главы НБУ Гонтаревой

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко считает, что его допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) связан с обысками у экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Я связываю сегодняшние события с обысками у бывшей главы Нацбанка госпожи Гонтаревой, сожжением машины, давлением на ее семью", - сказал Порошенко в пятницу журналистам после допроса в ГБР.

Он вновь подчеркнул, что считает политически мотивированным дело. "Мы стопроцентно правы. Национализация была элементом защиты от грабительских действий... Но почему-то в ГБР этим заниматься не хотят".

Также Порошенко сообщил, что в ходе следственных действий ему "задавали вопросы по морякам, по делу о Керченском заливе".

Кроме того, он выразил негодование тем, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировать уголовное производство о якобы неправомерных действиях Порошенко и экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина при подписании Минских соглашений.

Теги: #гонтарева #гбр #допрос #порошенко
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