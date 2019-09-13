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11:57 13.09.2019

Папа римский в ноябре посетит Японию и Таиланд

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Папа римский в ноябре посетит Японию и Таиланд

Папа римский Франциск посетит Таиланд и Японию с 19 по 26 ноября, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Залом печати Святого престола.
В частности, в Таиланде понтифик будет находиться с 20 по 23 ноября, а в Японии, включая города Хиросиму и Нагасаки, - с 23 по 26 ноября.
Прежде понтифик посещал Таиланд в 1984 году. Тогда папский престол занимал Иоанн Павел II, напоминают в Ватикане.
В свою очередь генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга заявил, что также понтифик побывает в Токио, встретится с императором Японии Нарухито и японским премьером Синдзо Абэ.
Он добавил, что премьер во время визита в Ватикан в 2014 году пригласил понтифика посетить Японию.
Агентство Associated press (AP) напоминает, что впервые глава Римско-католической церкви побывал в Японии в 1981 году - на тот момент понтификом являлся Иоанн Павел II. С тех пор подобных визитов в Японию не было.
AP отмечает, что в Японии, где преобладают буддизм и синтоизм, проживают примерно 441 тыс. католиков - в основном, в Нагасаки.

Теги: #япония #папа_римский #таиланд
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