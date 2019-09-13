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09:58 13.09.2019

Дубилет изучает возможность упразднения согласия на обработку персональных данных

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Дубилет изучает возможность упразднения согласия на обработку персональных данных

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет изучает возможность упразднения согласия на обработку персональных данных.

"Есть один документ, который меня просто бесит — согласие на обработку персональных данных Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я чту GDPR и Закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы не заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ", - написал Дубилет на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр считает, что если действительно ест принципиальная необходимость брать согласие, то его можно дописать в конце документа, а не подписывать отдельным листом.

"Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", - добавил Дубилет.

В связи с чем, он попросил граждан поделиться с ним практиками, в какой ситуации государство требует от них заполнять этот документ.

Теги: #персональные_данные #дубилет #кабмин
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