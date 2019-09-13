Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится на территории Украины в ближайшие дни

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям информируют, что 13-16 сентября в стране, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"В Киеве и Киевской области 13-16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в обнародованном в пятницу утром пресс-службой ГСЧС сообщении со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В связи с продолжающимся пожароопасным периодом спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в природных экосистемах.

"В большинстве регионов страны царит высокий уровень пожарной опасности. Тревогу бьют и спасатели, которые ежедневно ликвидируют более полутысячи пожаров на открытых территориях, и экологи, и журналисты. "Украина в огне", - именно с таких сообщений стартуют вечерние выпуски телевизионных новостей и дело у них не об одноименной киноповести Александра Довженко. По всей стране горят торфяники, лесная подстилка и сухостой. К сожалению, обусловлена такая ситуация не глобальным потеплением, а в большинстве случаев вопиющей равнодушием и умышленной разрушительной деятельностью людей", - отмечают в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

В Службе констатируют: в Украине граждане борются с мусором и пожнивными остатками путем сжигания. Статистика свидетельствует, что именно неосторожное обращение с огнем является наиболее частыми причинами возникновения пожаров на открытых территориях.

"Именно поэтому, с целью противодействия многочисленным пожарам на открытых территориях и природных экосистемах, спасатели призывают граждан опомниться. Такие возгорания не только вредят окружающей среде, уничтожая все живое на своем пути. Это, прежде всего, ущерб вашему же здоровью и огромные материальные убытки. Напоминаем, что безопасным способом переработки сухой травы, листьев и других органических отходов является компостирование", - отмечают в ГСЧС.

Также в Службе призывают граждан, в случае, если они стали свидетелями умышленных действий, которые могут привести к пожару, - не быть равнодушными и сообщать правоохранителям и делать замечания таким людей.

"Если же пожар уже произошел, то сразу же звоните на номер 101, чтобы его как можно быстрее могли локализовать и ликвидировать до того, как он распространится на значительные площади", - добавляют в ГСЧС.