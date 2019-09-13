События

07:58 13.09.2019

Климкин прокомментировал открытие НАБУ уголовного производства против него: цензурных слов у меня нет

2 мин читать
Климкин прокомментировал открытие НАБУ уголовного производства против него: цензурных слов у меня нет

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал "жестко действовать" в ответ на уголовное производство, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло в отношении него по решению суда.

"Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ. Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контрисками и так далее", - сказал Климкин в комментарии Радио Свобода в четверг.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, совершенных, по мнению заявителя, пятым президентом Украины и главой Министерства иностранных дел страны.

Согласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются.

11 сентября НАБУ по решению суда зарегистрировало уголовное производство по факту возможного уголовного правонарушения Климкиным.

"Информируем, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г.Киева Вишняка М.В. от 15 августа 2019г должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которой входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, обязано внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном бывшим министром иностранных дел Украины и бывшим президентом Украины", - сообщили в пресс-службе Бюро агентству "Интерфакс-Украина" в ответ на соответствующий запрос.

В связи с вышеизложенным, добавили в НАБУ, "детектив Национального бюро 23 августа 2019г внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г.Киев".

Иск в суд подал бывший народный депутат Виктор Вовк. Он считает, что Климкин злоупотреблял властью, когда давал распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и имплементировать их.

Теги: #позиция #набу #климкин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 11.09.2019
НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным

НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным

18:15 07.09.2019
В НАТО приветствуют освобождение украинских моряков и Сенцова и призывают Москву к полному выполнению Минских договоренностей

В НАТО приветствуют освобождение украинских моряков и Сенцова и призывают Москву к полному выполнению Минских договоренностей

14:53 06.09.2019
Суд оштрафовал Сытника за незадекларированный отдых в Ровенской области, защита подаст апелляцию

Суд оштрафовал Сытника за незадекларированный отдых в Ровенской области, защита подаст апелляцию

08:12 06.09.2019
Администрация США подтвердила свою позицию относительно непризнания попытки аннексии Крыма Россией

Администрация США подтвердила свою позицию относительно непризнания попытки аннексии Крыма Россией

12:19 05.09.2019
Сытник не видит угроз независимости НАБУ в инициативе Зеленского по закреплению в Конституции права президента назначать и увольнять директора Бюро

Сытник не видит угроз независимости НАБУ в инициативе Зеленского по закреплению в Конституции права президента назначать и увольнять директора Бюро

12:04 05.09.2019
Рада должна вскоре законодательно остановить "спам" ВАКС делами, чтобы суд смог сосредоточиться на ключевых процессах, ожидает Сытник

Рада должна вскоре законодательно остановить "спам" ВАКС делами, чтобы суд смог сосредоточиться на ключевых процессах, ожидает Сытник

11:22 05.09.2019
Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств - Сытник

Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств - Сытник

12:08 04.09.2019
НАБУ провело обыск в офисе SAP Ukraine

НАБУ провело обыск в офисе SAP Ukraine

16:19 03.09.2019
Полиция открыла дело из-за противодействия детективам НАБУ при обыске у фигуранта дела о незаконной вырубке в Гутянском лесничестве

Полиция открыла дело из-за противодействия детективам НАБУ при обыске у фигуранта дела о незаконной вырубке в Гутянском лесничестве

14:27 03.09.2019
Законопроект о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР не разбалансирует полномочия ветвей власти - Вениславский

Законопроект о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР не разбалансирует полномочия ветвей власти - Вениславский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 23 раза открывали огонь на Донбассе, погиб военнослужащий Нацгвардии

Боец Нацгвардии погиб на Донбассе при выполнении боевой задачи, обстоятельства выясняются

В СММ ОБСЕ в Украине сейчас работает 740 международных наблюдателей из 43 стран, в том числе 35 россиян

Аброськин планирует баллотироваться в мэры Мариуполя

Полиция установила возможную подозреваемую в поджоге Чернобыльской зоны

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбасс проследовало 3 автомобиля с более 15 т гуманитарного груза от ООН

Мадуро объявил, что в нынешнем году не поедет на сессию ГА ООН

За минувшие сутки боевики 23 раза открывали огонь на Донбассе, погиб военнослужащий Нацгвардии

Эскалация торговой войны США с Китаем может сказаться на программе самолетостроения - глава Boeing

КГГА: Около 230 хостелов в Киеве работает нелегально

Трамп хочет полной сделки с Китаем

Украина и Финляндия обменялись архивной информацией об участниках Второй мировой войны

Трамп заявил, что Болтон сдерживал его по вопросам Венесуэлы и Кубы

Рябошапка: Концепция реформирования уголовной юстиции будет утверждена в ближайшее время

Иловайской трагедии будет дана правовая квалификация и проведено тщательное расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА