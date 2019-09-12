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16:26 12.09.2019

На заводе "Энергия" планируют установить сортировочно-перерабатывающую линию и систему химической очистки газов

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На заводе "Энергия" планируют установить сортировочно-перерабатывающую линию и систему химической очистки газов

На мусоросжигательном заводе "Энергия" (Киев) планируют установить сортировочно-перерабатывающую линию для сжигания части мусора, также завод оснастят системой химической очистки, что позволит в пять раз уменьшить уровень загрязняющих веществ, сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев.

"Предприятие утилизирует 25% мусора, который образуется в Киеве. Безусловно, завод нуждается в модернизации, и у нас есть четкий план, как это сделать. На заводе уже модернизированы три из четырех существующих электрофильтров, что повышает уровень очистки выбросов. Четвертый фильтр мы планируем обновить в течение следующего года", - сказал Пантелеев во время посещения завода "Энергия", сообщила пресс-служба КГГА.

Кроме того, по его словам, готовится к прохождению государственной экспертизы проект системы химической очистки дымовых газов.

"Благодаря этим мерам мы снизим уровень выбросов на заводе до уровня европейских норм", - указал Пантелеев.

"Энергия" - единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод, который ежесуточно принимает и сжигает около 750 тонн твердых бытовых отходов (более 25% от общего количества мусора в Киеве).

Теги: #киев #кгга #завод
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