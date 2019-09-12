Пожар на военном полигоне на Харьковщине тушат с воздуха – ГСЧС

В тушении пожара торфяников, который начался в понедельник утром на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области, задействован вертолет.

"В настоящее время на месте происшествия работают 17 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления ГСЧС, вертолет МИ-8 (осуществлено 8 сбросов воды), 11 человек личного состава и 4 единицы техники Министерства обороны, а также тяжелая инженерная техника типа ИМР-2 и 5 человек личного состава Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщалось, 9 сентября утром из-за сухой жаркой погоды в Харьковской области на отдельных участках общевойскового полигона отдельной механизированной бригады вблизи с.Клугино-Башкировка (Чугуевский район) произошло самовозгорание торфяников, которое провоцирует развитие низового пожара (горение травы, листьев, корней деревьев). Камыш и трава горели на отдельных участках общей площадью 10 га и существовала опасность, что огонь перекинется на лес.

В 23:00 10 сентября пожар был локализован.