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15:37 11.09.2019

Зеленский объявил заказниками государственного значения два ландшафтных заказника в Одесской области и один – в Черниговской – указ

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Зеленский объявил заказниками государственного значения два ландшафтных заказника в Одесской области и один – в Черниговской – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом объявил заказниками общегосударственного значения ландшафтные заказники "Озеро Картал" и "Озеро Кагул" в Ренийском районе Одесской области и ландшафтный заказник "Муравьевский" в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Как сообщается на сайте президента, соответствующим указом от 10 сентября Кабинету министров Украины поручено в шестимесячный срок обеспечить утверждение положений об объявленных заказниках общегосударственного значения; режим охраны и сохранения созданных заказников; разработку проектов землеустройства по организации и установлению границ территорий природно-заповедного фонда, которые объявляются заказниками общегосударственного значения.

Теги: #зеленский #заказник
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