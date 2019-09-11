События

10:47 11.09.2019

Прокуратура сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар", где на пожаре погибли девять человек

2 мин читать
Прокуратура сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар", где на пожаре погибли девять человек

Прокуратура Одесской области сообщила о уведомила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар" статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (погибли девять человек).

"Прокуроры прокуратуры Одесской области совместно со следователями Главного управления Нацполиции в области в соответствии с требованиями Закона сообщили о подозрении старшему администратору отеля "Токио-Стар" в нарушении правил пожарной безопасности, в результате чего погибели люди (ч.2 ст.270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным расследования, в функциональные обязанности старшего администратора входило решение также вопросов, связанных с пожарной безопасностью отеля. Правоохранители выяснили, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

По состоянию на полдень 19 августа правоохранители идентифицировали личности шести из девяти погибших в результате пожара. Среди погибших – ребенок и гражданка Австралии.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Черного. Он уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) УК Украины.

Киевский районный суд Одессы 20 августа избрал меру пресечения Черному – арест сроком на 60 суток без права внесения залога.

Теги: #токио_стар #прокуратура #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:04 10.09.2019
Прокуратура сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн директору одного из предприятий "Укроборонпрома"

Прокуратура сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн директору одного из предприятий "Укроборонпрома"

19:04 10.09.2019
"ArcelorMittal Кривой Рог" открыл второй склад металлопродукции в Одессе

"ArcelorMittal Кривой Рог" открыл второй склад металлопродукции в Одессе

12:09 10.09.2019
Участники так называемой "Самообороны Крыма" подозреваются в пытках крымскотатарского активиста Аметова – прокуратура АРК

Участники так называемой "Самообороны Крыма" подозреваются в пытках крымскотатарского активиста Аметова – прокуратура АРК

05:13 10.09.2019
Правоохранители установили злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - прокуратура

Правоохранители установили злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - прокуратура

18:12 09.09.2019
Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

16:06 09.09.2019
Прокуратура Крыма вызовет Сенцова и Кольченко для дачи показаний

Прокуратура Крыма вызовет Сенцова и Кольченко для дачи показаний

13:11 09.09.2019
Вышинский по-прежнему остается подозреваемым в деле о госизмене – прокуратура АРК

Вышинский по-прежнему остается подозреваемым в деле о госизмене – прокуратура АРК

00:18 06.09.2019
Рада должна распустить Одесский облсовет из-за увольнения Ройтбурда, считают в "Батькивщине"

Рада должна распустить Одесский облсовет из-за увольнения Ройтбурда, считают в "Батькивщине"

14:16 05.09.2019
Прокуратура Киевщины сообщила о подозрении и объявила в розыск бывшего нардепа-"радикала" Скуратовского

Прокуратура Киевщины сообщила о подозрении и объявила в розыск бывшего нардепа-"радикала" Скуратовского

20:06 02.09.2019
Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу – Офис президента

"Евросолидарность" добилась отмены решения о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова в Харькове

Трамп уволил Болтона

Прокуратура сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн директору одного из предприятий "Укроборонпрома"

В Черкассах в школе распылили газ, 20 детей госпитализированы – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкино запретило 2 российских фильма с начала 2019 года

В Днепре горел торговый центр

В Киевской области подозреваемый во время задержания бросал гранаты в полицейских

В Киеве 11-16 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Новая символика танковой бригады ВСУ в Кривом Роге

В Украине для танкистов пошьют костюмы с огневой защитой

На Киевщине фигурант уголовного производства при задержании закидал полицейских гранатами

В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки

Мощный взрыв произошел у посольства США в Афганистане

Запуск японского грузового корабля к МКС отменен из-за пожара на площадке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА