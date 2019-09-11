Прокуратура сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар", где на пожаре погибли девять человек

Прокуратура Одесской области сообщила о уведомила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар" статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (погибли девять человек).

"Прокуроры прокуратуры Одесской области совместно со следователями Главного управления Нацполиции в области в соответствии с требованиями Закона сообщили о подозрении старшему администратору отеля "Токио-Стар" в нарушении правил пожарной безопасности, в результате чего погибели люди (ч.2 ст.270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным расследования, в функциональные обязанности старшего администратора входило решение также вопросов, связанных с пожарной безопасностью отеля. Правоохранители выяснили, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

По состоянию на полдень 19 августа правоохранители идентифицировали личности шести из девяти погибших в результате пожара. Среди погибших – ребенок и гражданка Австралии.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Черного. Он уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) УК Украины.

Киевский районный суд Одессы 20 августа избрал меру пресечения Черному – арест сроком на 60 суток без права внесения залога.