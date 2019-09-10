Пожар на мусорной свалке в Бориспольском районе локализован – ГСЧС

Спасатели локализовали возгорание несанкционированной мусорной свалки в Бориспольском районе Киевской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 20:20 пожар локализован на площади 2 га", -сказано в сообщении.

На месте происшествия находятся 19 человек личного состава ГСЧС, 5 единиц техники и в помощь привлечены 2 водовозки и трактор.

Ликвидация пожара продолжается.

Как сообщалось, 10 сентября в 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки в на территории Гнединского сельского совета.

Спасателями установлено, что горит 2 га травяной подстилки и мусора отдельными очагами.