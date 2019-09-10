В Бориспольском районе горит мусорная свалка – ГСЧС

В Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание несанкционированной мусорной свалки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"10 сентября в 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки в на территории Гнединского сельского совета", - сказано в сообщении.

Спасателями установлено, что горит 2 га травяной подстилки и мусора отдельными очагами.

На месте происшествия находятся 19 человек личного состава ГСЧС, 5 единиц техники и в помощь привлечены 2 водовозки и трактор.

"Ликвидация пожара продолжается", - отметили в ГСЧС.