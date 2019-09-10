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20:00 10.09.2019

В Бориспольском районе горит мусорная свалка – ГСЧС

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В Бориспольском районе горит мусорная свалка – ГСЧС

В Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание несанкционированной мусорной свалки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"10 сентября в 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки в на территории Гнединского сельского совета", - сказано в сообщении.

Спасателями установлено, что горит 2 га травяной подстилки и мусора отдельными очагами.

На месте происшествия находятся 19 человек личного состава ГСЧС, 5 единиц техники и в помощь привлечены 2 водовозки и трактор.

"Ликвидация пожара продолжается", - отметили в ГСЧС.

Теги: #борисполь #свалка #пожар
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