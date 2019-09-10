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19:58 10.09.2019

Армия Асада продолжает бомбить Идлиб, есть новые жертвы - СМИ

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Населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии обстреливает армия режима Башара Асада. За последние часы погиб один, ранен еще один мирный житель Идлиба, передает «Анадолу» со ссылкой на сотрудников Управления гражданской обороны.

По данным СМИ, обстрелу подвергаются район Кефренбил, населенный пункт Джердженаз, селения Тель Меннис, Маршимше, Дейр Шарки, Дейр Гарби, Шейх Мустафа, Рекайе, Кефер Седжне, Хас и Хазарин на юге провинции Идлиб.

Соглашение по зоне деэскалации на северо-западе Сирии было подписано 17 сентября 2018 года.

Всего за прошедший год в результате обстрелов погибли 1282 мирных жителя, в том числе 219 женщин и 341 ребенок, уточняет издание.

Теги: #сирия
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