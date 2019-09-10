Офис омбудсмена по образованию Украины начнет полноценную работу в ноябре

Омбудсмен по образованию Сергей Горбачев и его офис начнут полноценную работу в начале ноября, планируются их ежемесячные встречи с министром образования и науки Украины Анной Новосад.

Как сообщила пресс-служба Минобразования, эти вопросы обсуждались на встрече Новосад и Горбачева во вторник.

"Я бы хотела предложить вам регулярные встречи омбудсмена и министра для обсуждения наиболее распространенных и насущных проблем. Также было бы хорошо, если бы вы раз в две недели присылали нам агрегированный массив типичных вопросов, которые вам поступают. Мы бы тогда смогли найти новый подход к решению этих проблем, давать разъяснения", - отметила глава Минобразования.

Омбудсмен по образованию, в свою очередь, сказал, что его офис планирует ежемесячно делать аналитику по обращениям граждан.

Он отметил, что до ноября его офису необходимо разработать много внутренних процедур, алгоритмы работы с обращениями, потому что фактически этого нет.

"Мы сейчас двигаемся по запланированному графику, соблюдая все сроки. В частности, утверждаем штатное расписание. У нас будет пять человек в юридическом отделе, будет сектор работы с обращениями, сектор нормативно-правовой работы. Мы уже начали работу над предложениями к проекту закона "О среднем образовании", - рассказал Горбачев.

Омбудсмен также рассказал о прошедшей встрече с Нацполицией, которая предлагает разработать меморандум о сотрудничестве между омбудсменом и полицией или ювенальной превенцией, планируется также встреча с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой.

Как сообщалось, в августе Кабинет министров Украины назначил директора киевской специализированной школы №148 Сергея Горбачева на должность омбудсмена по образованию. Согласно решению правительства, Горбачеву необходимо найти и отобрать себе в офис омбудсмена 15 сотрудников.