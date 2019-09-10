События

10:43 10.09.2019

TEPCO, возможно, придется разбавлять загрязненную воду с Фукусимы-1 и сливать ее в океан

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TEPCO, возможно, придется разбавлять загрязненную воду с Фукусимы-1 и сливать ее в океан

Японской компании-оператору TEPCO, скорее всего, в итоге придется откачивать с аварийной АЭС "Фукусима-1" загрязненную воду, содержащую тритий и другие вещества, разбавлять ее и сливать в Тихий океан, заявил во вторник журналистам министр окружающей среды Японии Ёсиаки Харада.

"У меня такое впечатление, что нет другого способа, кроме как сливать (воду - ИФ) в Тихий океан", - цитирует телеканал Эн-эйч-кей его слова журналистам.

При этом министр подчеркнул, что эта проблема не находится в компетенции его ведомства.

Он также подчеркнул, что, разъясняя подобные меры, необходимо избегать слухов, а также основываться на научной базе и технике безопасности.

Министр не упомянул, какой именно объем воды с АЭС "Фукусима-1" гипотетически может оказаться в Тихом океане.

Однако в Токио ранее заявляли, что конкретное решение, как утилизировать загрязненную воду, еще не принято.

Эн-эйч-кей отмечает, что каждый день в результате работ на АЭС "Фукусима-1" прибавляется 170 тонн загрязненной воды.

По данным западных СМИ, всего TEPCO хранит в резервуарах в районе АЭС свыше 1 млн тонн воды. В компании считают, что место для хранения воды закончится к 2022 году.

В то же время СМИ указывают, что в мире прибрежные АЭС часто сливают в океан воду, содержащую тритий, который трудно выделить и который считается относительно безвредным.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.

Ранее власти КНДР заявляли, что не допустят сброса радиоактивной воды в море Японией. Южная Корея также неоднократно заявляла, что проблема загрязненной воды должна решаться таким образом, чтобы не затрагивать здоровье граждан в регионе и морскую среду в окрестностях атомной станции.

Теги: #япония #аэс #фукусима #океан
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