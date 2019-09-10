В Украину возвращается картина из США, похищенная нацистами во время Второй мировой войны - посольство

В Украину из США возвращается картина Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США, сообщает посольство Украины в США.

"Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в понедельник.

Возвращение картины стало возможным при участии посольства Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и прокуратурой округа Колумбия.

"Возвращение картины в Украину - это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и дружбы между нашими народами", - отметил посол Украины в США Валерий Чалый.