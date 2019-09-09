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20:28 09.09.2019

Зеленский назначил первого заместителя и заместителя главы Госпогранслужбы

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Зеленский назначил первого заместителя и заместителя главы Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Никифоренко первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины.

"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе главы государства №673/2019 от 9 сентября.

Еще одним указом (№674/2019) Зеленский назначил замглавы погранведомства Вадима Ченчика.

Как известно, главой Госпогранслужбы является Сергей Дейнеко.

Теги: #погранслужба #кадры #указы
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