Зеленский назначил первого заместителя и заместителя главы Госпогранслужбы
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Никифоренко первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины.
"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе главы государства №673/2019 от 9 сентября.
Еще одним указом (№674/2019) Зеленский назначил замглавы погранведомства Вадима Ченчика.
Как известно, главой Госпогранслужбы является Сергей Дейнеко.