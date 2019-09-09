Генпрокурор допускает подачу в Раду представлений на снятие неприкосновенности с нардепов до вступления в силу соответствующего закона

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не исключает подачи в Верховную Раду представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов ещё до вступления в силу закона о снятии неприкосновенности.

"Может такое случиться", - сказал Рябошапка журналистам в понедельник, говоря о том, могут ли некоторые народные депутаты лишиться неприкосновенности ещё до вступления в силу соответствующего закона.

Отвечая на вопрос о том, о ком идёт речь, генпрокурор сказал: "Не скажу, не могу сказать. Думаю, что в ближайшие месяц-два будут".

Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.