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05:02 09.09.2019

Более 20 человек пострадали в Японии из-за мощного тайфуна "Факсай"

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Более 20 человек пострадали в Японии из-за мощного тайфуна "Факсай"

ЯПОНИЯ-ТАЙФУН-ПОСЛЕДСТВИЯ

 

 

 

Токио. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Мощный тайфун "Факсай" обрушился на столичный регион Японии в понедельник.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на власти, более 10 человек были ранены в городе Татеяма в префектуре Тиба и еще 10 в городе Тиба. Кроме того, ранения получили два человека в префектуре Канагава.

В префектуре Тиба были выданы приказы об эвакуации около 2 тыс. человек.

В центре столицы Японии повален ряд деревьев вокруг Императорского дворца. Некоторые из них упали на дорогу, перекрыв движение транспорта.

Тайфун также вызвал сбои в движении поездов. The East Japan Railway Company сообщила о задержках и приостановила движение поездов по некоторым маршрутам. Другие крупные железнодорожные операторы находятся в такой же ситуации.

В аэропортах региона отменено более 130 рейсов.

По данным Tokyo Electric Power Company, по состоянию на 8:00 (2:00 по мск) около 930 тыс. домашних хозяйств остались без электричества.

15-й тайфун сезона двигался на северо-восток Японии со скоростью 25 километров в час вблизи города Нарита, где расположен международный аэропорт.

По данным японского метеорологического агентства, атмосферное давление в его центре составляло 960 гектопаскалей, а скорость ветра достигала 216 км в час.

Ожидается, что тайфун пройдет через регион Канто на востоке и направится в сторону Тихого океана к северо-востоку от Японии.

Метеорологическое агентство предупредило о возможных селевых оползнях и наводнениях после сильного дождя.

Теги: #япония #последствия #тайфун
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