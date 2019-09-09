События

01:09 09.09.2019

Очередная вспышка АЧС зафиксирована на свиноводческом комплексе на северо-западе европейской части РФ

1 мин читать
Очередная вспышка АЧС зафиксирована на свиноводческом комплексе на северо-западе европейской части РФ

Новый случай африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирован в Новгородском районе Новгородской области, сообщает комитет ветеринарии региона.

Факт вспышки подтвердили в пресс-службе правительства области. Вирус выявлен на крупном животноводческом предприятии "НовСвин". Диагноз, установленный облветлабораторией, подтвердили в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Покров, Владимирская область). На предприятии и прилегающих к нему территориях проводятся карантинные мероприятия.

Согласно информации на сайте ООО "НовСвин", это предприятие - дочерняя компания датской корпорации AgroEast A/S. Учредителями и совладельцами холдинга являются более 70 датских бизнесменов и фермеров. "НовСвин" - комплекс замкнутого цикла. Он имеет на своей площадке под Великим Новгородом комбикормовый завод мощностью 25 тыс. тонн в год, восемь зернохранилищ общей емкостью в 11,2 тыс. тонн, зерносушильный комплекс пропускной способностью в 50 тонн/час, а также 3,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Вспышка АЧС на "НовСвине" стала в Новгородской области седьмым случаем за последние три месяца. Как сообщалось, летом 2018 года вирус был зарегистрирован на крупном животноводческом новгородском предприятии - "Новгородский бекон". Впоследствии там в целях профилактики было уничтожено около 37 тыс. свиней.

Теги: #ачс #россия #новгород #выговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:11 08.09.2019
Посольство РФ в Нидерландах не получало просьб об экстрадиции Цемаха

Посольство РФ в Нидерландах не получало просьб об экстрадиции Цемаха

08:30 08.09.2019
Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах

Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах

23:14 07.09.2019
Зеленский и Путин довольны выполнением договоренностей по взаимному освобождению, обсудили дальнейшие шаги в Минском процессе и перспективу встречи в нормандском формате

Зеленский и Путин довольны выполнением договоренностей по взаимному освобождению, обсудили дальнейшие шаги в Минском процессе и перспективу встречи в нормандском формате

19:05 07.09.2019
Беларусь приветствует выполнение Москвой и Киевом важного пункта Минских соглашений

Беларусь приветствует выполнение Москвой и Киевом важного пункта Минских соглашений

19:17 04.09.2019
На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос о возвращении российской стороны в СЦКК из-за увеличения количества обстрелов на Донбассе

На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос о возвращении российской стороны в СЦКК из-за увеличения количества обстрелов на Донбассе

00:46 03.09.2019
Украинский журналист передал в СИЗО "Лефортово" посылки для 32 украинцев

Украинский журналист передал в СИЗО "Лефортово" посылки для 32 украинцев

04:53 30.08.2019
Главред "Эха Москвы" сообщил, что самолет с освобожденными украинцами приземлится в пять утра в Киеве

Главред "Эха Москвы" сообщил, что самолет с освобожденными украинцами приземлится в пять утра в Киеве

00:45 30.08.2019
В пятницу состоится обмен пленными между Украиной и РФ, утверждает экс-депутат ГД Пономарев

В пятницу состоится обмен пленными между Украиной и РФ, утверждает экс-депутат ГД Пономарев

04:09 28.08.2019
США будут работать над возвращением России в G-7

США будут работать над возвращением России в G-7

20:05 27.08.2019
Нардепы "Евросолидарности" и украинские общественные деятели направили Трампу и Макрону письма с призывом воздержаться от приглашения Путина на встречу G7 – Ионова

Нардепы "Евросолидарности" и украинские общественные деятели направили Трампу и Макрону письма с призывом воздержаться от приглашения Путина на встречу G7 – Ионова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посольство РФ в Нидерландах не получало просьб об экстрадиции Цемаха

Зеленский и Путин довольны выполнением договоренностей по взаимному освобождению, обсудили дальнейшие шаги в Минском процессе и перспективу встречи в нормандском формате

Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец

На территории ОРДЛО удерживаются 227 украинцев – СБУ

Воронченко вручил освобожденным украинским морякам ордена и воинские звания

ПОСЛЕДНЕЕ

Генсек ООН поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и призвал к "дальнейшим действиям"

В Госдепе США приветствуют известие об освобождении 35 украинских граждан, удерживаемых в России - посольство

Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье, вопрос постоянного жилья решается – Денисова

Денисова заявила об отсутствии официальных предложений от омбудсмена РФ о паритетном прекращении уголовных дел

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Тепло и сухо будет в ближайшие дни в Украине

Демонстранты в Гонконге призвали США освободить город от контроля Пекина

Два десятка пожаров на открытой местности ликвидировали бойцы ГСЧС на Житомирщине за сутки

В Японии отменяются авиарейсы и скоростные поезда в связи с приближением тайфуна

ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении взятки в размере 71000 гривен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА