Очередная вспышка АЧС зафиксирована на свиноводческом комплексе на северо-западе европейской части РФ

Новый случай африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирован в Новгородском районе Новгородской области, сообщает комитет ветеринарии региона.

Факт вспышки подтвердили в пресс-службе правительства области. Вирус выявлен на крупном животноводческом предприятии "НовСвин". Диагноз, установленный облветлабораторией, подтвердили в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Покров, Владимирская область). На предприятии и прилегающих к нему территориях проводятся карантинные мероприятия.

Согласно информации на сайте ООО "НовСвин", это предприятие - дочерняя компания датской корпорации AgroEast A/S. Учредителями и совладельцами холдинга являются более 70 датских бизнесменов и фермеров. "НовСвин" - комплекс замкнутого цикла. Он имеет на своей площадке под Великим Новгородом комбикормовый завод мощностью 25 тыс. тонн в год, восемь зернохранилищ общей емкостью в 11,2 тыс. тонн, зерносушильный комплекс пропускной способностью в 50 тонн/час, а также 3,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Вспышка АЧС на "НовСвине" стала в Новгородской области седьмым случаем за последние три месяца. Как сообщалось, летом 2018 года вирус был зарегистрирован на крупном животноводческом новгородском предприятии - "Новгородский бекон". Впоследствии там в целях профилактики было уничтожено около 37 тыс. свиней.