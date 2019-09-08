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19:36 08.09.2019

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

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Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. В течение дня противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие… За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Обстрелам НВФ подверглись следующие населенные пункты: Гранитное, Красногоровка, Верхнеторецкое, Николаевка и Авдеевка

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - подытожили в штабе ООС.

 

им

Теги: #оос #сводка #украина
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