События

11:38 08.09.2019

В Японии отменяются авиарейсы и скоростные поезда в связи с приближением тайфуна

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Более 100 авиарейсов отменены в Японии в связи с приближением мощного тайфуна "Факсай", железнодорожные власти планируют отменить также 50 скоростных поездов, сообщают СМИ со ссылками на метеорологов.

"Ветер и проливной дождь могут внезапно усилиться, вызвав сильный шторм на море, есть риск, что в столице и некоторых других районах порывы ветра могут достигать рекордной скорости", - говорится в сообщении на сайте метеорологического агентства.

По прогнозам, скорость ветра может достигать 40 метров в секунду, проливные дожди принесут до 300 мм осадков в ближайшие 24 часа.

Теги: #япония #тайфун
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