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17:41 06.09.2019

Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

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Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 6 сентября подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"На основании ст.9 и 41 Закона Украины "О прокуратуре" Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 уволил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской областей", - сказано в сообщении.

Согласно информации на сайтах областных прокуратур, Волынскую прокуратуру возглавляет Виктор Швыдкий, Ивано-Франковскую – Александр Стратюк, Кировоградскую - Анатолий Коваленко, Луганскую – Владимир Янко, Львовскую - Юрий Квятковский, Ривненскую - Богдан Подубинский, Сумскую – Виталий Матвийчук, Тернопольскую – Вячеслав Перч.

Как сообщалось, 3 сентября Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской.

Теги: #рябошапка #генпрокуратура #кадры #гпу
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