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11:49 06.09.2019

Порошенко не прибыл в ГБР на допрос из-за несвоевременности вручения повестки – адвокат

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Адвокат пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко Игорь Головань поясняет, что в пятницу Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) из-за того, что повестка на следственные действия была вручена несвоевременно.

"В соответствии с законом повестка вручается за три дня до даты явки... первый день не учитывается. Если повестка датирована 3-м числом, а вызов на 6-е, то трехдневный срок нарушается... Поэтому я сегодня пришел, официально подал соответствующий документ, написал, что повестка с нарушением установленных законодательством сроков, а это является уважительной причиной неявки", - рассказал адвокат журналистам после посещения ГБР.

Что касается уголовного производства, в рамках которого Порошенко был вызван на допрос в пятницу, то, по словам Голованя, "речь должна была идти о вмешательстве в деятельность судебных органов", это связано с заявлением судей Окружного административного суда Киева "с якобы принятием решения по ПриватБанку".

"Абсурдность ситуации в том... что речь день о созыве СНБО в тот же день, когда было оглашено решение, то есть ни повлиять на решение суда, ни препятствовать чему-либо невозможно было априори", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что считает это политическим преследованием Порошенко.

"Это пятое производство, в котором он (Порошенко) был вызван в качестве свидетеля. Но вызван с нарушением требований закона", - пояснил адвокат.

Головань не стал уточнять, состоится ли допрос 10 сентября.

Между тем, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол, которая ранее повторно направляла заявления в ГБР с просьбой открыть уголовные производства в отношении бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщила журналистам: "ГБР отказывается открывать уголовные дела против Портнова, абсолютно игнорируя заявителей".

Она напомнила, что внесла заявления 3 сентября, и они должны были быть зарегистрированы в течение 24 часов.

"Они ссылаются на то, что рассмотрели мои заявления, но не нашли там состава правонарушения", - сказала Черновол.

То есть, по ее словам, сведения не были внесены в ЕРДР, соответственно, информацию, изложенную в заявлениях, ГБР не могло проверить.

Ранее в пятницу директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко снова не прибыл на допрос. По его словам, следователи хотели получить показания Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Теги: #гбр #адвокат #допрос #порошенко
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