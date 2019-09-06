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10:25 06.09.2019

В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой

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В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой

 Пилотный проект по обустройству регулируемого пешеходного перехода дополнительной световой индикацией "Smart Crosswalk" реализован в Голосеевском районе Киева возле ВДНХ, сообщает КП "Центр организации дорожного движения" на своей странице в Facebook.

"Вы можете увидеть работу первого в Киеве светодиодной пешеходного перехода в темное время суток на перекрестке улицы Васильковской с проспектом Академика Глушкова", - говорится в сообщении.

Переход выложен LED-брусчаткой, которая при толщине 60 мм выдерживает весовые нагрузки в 2,5 тонны (ее прочность соответствует высокопрочному бетону), устойчива к износу, воздействию воды, влаги, льда, химических соединений и солей, легко очищается от загрязнений. Также LED-брусчатка устойчива к солнечному излучению, ее рабочая температура от -40˚C до +60˚C, говорится в сообщении.

По данным Центра организации дорожного движения, проект реализован без привлечения бюджетных средств. Инициаторами выступили ООО "Энерго Тренд" (ТМ "Ивелси" - разработчик технологии "LED-мостовой") и ОО "Фонд развития городов".

Теги: #киев #переход #led_брусчатка #led #освещение
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