Международные следователи опасаются, что поговорить с фигурантом по делу MH17 Цемахом будет сложно в связи с его освобождением из-под стражи

Международная следственная группа (JIT), которая расследует дело об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, хотела бы, чтобы боевик "ДНР" Владимир Цемах оставался в Украине, сказала пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк интернет-изданию "Радио Свобода".

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить ", - сказала она.

В то же время, комментируя решение суда, она отметила, что это решение Украины, решение украинского суда.

"Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - отметила пресс-секретарь.

Однако Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд в четверг отменил меру пресечения в виде содержания под стражей находящемуся под арестом в Киеве боевику "ДНР" Владимиру Цемаху, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, владеющим важной информацией по делу.