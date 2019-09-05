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05:37 05.09.2019

Полицейские разоблачили заговор компаний при закупке самосвалов для комбината

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Правоохранители разоблачили заговор двух компаний при закупке самосвалов для Вольногорского комбината, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Национальная полиция Украины разоблачила заговор при закупке самосвалов для Вольногорского комбината", - говорится в сообщении.

Две компании нарушили закон о защите экономической конкуренции и участвовали в тендерных закупках. За это их оштрафовали на 66,5 млн грн.

Однако в ходе анализа документов полицейские установили ряд связей между двумя компаниями. В частности, постоянные хозяйственные и финансовые отношения, совместные сотрудники, одни и те же лица, уполномоченные представлять обе компании, использование помещений по одному адресу, один почтовый адрес, использование общей IP-адреса, синхронное создание и загрузка электронных файлов для участия в закупках.

Теги: #разоблачение #сговор #украина #полицейские
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