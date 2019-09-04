СБУ предложит свое видение возможной ликвидации экономического подразделения и управления "К" в Службе

Служба безопасности Украины работает над предложениями изменений в закон об СБУ, которые предполагают возможность трансформации Департамента контрразведывательной защиты экономики (ДКЗЭ) и управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины (ГУ "К") с учетом дальнейшего создания в Украине Службы финансовых расследований.

"У нас нет права законодательной инициативы, поэтому мы разрабатываем предложения, а потом передаем их на рассмотрение в СНБО. Подготовленный законопроект, предполагающий внесение изменений в закон об СБУ в части трансформации департамента экономики спецслужбы и управления "К" подавать в парламент будет президент", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре спецслужбы в среду.

При этом в СБУ отметили, что ДКЗЭ уже более года переориентирован на работу по защите критической инфраструктуры страны и, соответственно, подразделение не осуществляет "контроль" над бизнесом.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что СБУ необходимо ликвидировать департамент, который занимается противодействием экономическим преступлениям.

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - заявил он на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве в среду.

Ранее Кабинет министров на своем первом заседании ликвидировал экономическое подразделение Национальной полиции. "Мы ликвидировали экономическую часть в Нацполиции. УБЭП - все", - сказал премьер, уточнив, что в дальнейшем необходимо внести изменения в законодательство для определения подследственности этих преступлений.

Как известно, расследованием экономических преступлении в МВД занимается департамент защиты экономики.