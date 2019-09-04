События

12:08 04.09.2019

НАБУ провело обыск в офисе SAP Ukraine

1 мин читать
НАБУ провело обыск в офисе SAP Ukraine

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) во вторник провело обыски в украинском офисе международной продуктовой IТ-компании SAP.

"Вчера в нашем офисе прошел обыск НАБУ. Работа была заблокирована не на один день, а на очень длительный период", - сообщил руководитель офиса SAP в Украине Максим Матяш в ходе встречи правительства с экспортной IТ индустрией.

Он обратил внимание премьер-министра Украины на то, как проходят обыски в IТ- компаниях, и обратился с просьбой проконтролировать эту сферу работы силовиков.

В свою очередь, премьер предложил руководству SAP Ukraine подать краткую справку о происходившем, на которую отреагирует Кабмин.

Компания SAP - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, помогает компаниям эффективнее управлять своим бизнесом. Решениями и сервисами SAP пользуются более 380 000 клиентов.

На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. В Украине клиентами являются более 250 государственных организаций, а также предприятия различных отраслей.

Теги: #набу #обыск #sap
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 03.09.2019
Полиция открыла дело из-за противодействия детективам НАБУ при обыске у фигуранта дела о незаконной вырубке в Гутянском лесничестве

Полиция открыла дело из-за противодействия детективам НАБУ при обыске у фигуранта дела о незаконной вырубке в Гутянском лесничестве

14:27 03.09.2019
Законопроект о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР не разбалансирует полномочия ветвей власти - Вениславский

Законопроект о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР не разбалансирует полномочия ветвей власти - Вениславский

14:12 03.09.2019
Рада направила в КС законопроект с изменениями в Конституцию о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР

Рада направила в КС законопроект с изменениями в Конституцию о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР

14:01 02.09.2019
Зеленский ждет от руководства НАБУ и ГБР докладов о расследовании преступлений в "Укроборонпроме"

Зеленский ждет от руководства НАБУ и ГБР докладов о расследовании преступлений в "Укроборонпроме"

13:05 02.09.2019
Зеленский ждет результатов в борьбе с топ-коррупцией

Зеленский ждет результатов в борьбе с топ-коррупцией

10:14 02.09.2019
Стартовал прием документов на участие в конкурсе в Совет общественного контроля НАБУ

Стартовал прием документов на участие в конкурсе в Совет общественного контроля НАБУ

09:32 02.09.2019
Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

14:23 31.08.2019
Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

11:00 31.08.2019
Матери Онищенко открыли материалы следствия для ознакомления – НАБУ

Матери Онищенко открыли материалы следствия для ознакомления – НАБУ

18:31 30.08.2019
Подсудность ВАКС распространяется на дела, которые расследовались НАБУ и САП до начала его работы - законопроект

Подсудность ВАКС распространяется на дела, которые расследовались НАБУ и САП до начала его работы - законопроект

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, четверо военнослужащих получили ранения

Боевики с начала суток четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб

ПОСЛЕДНЕЕ

В Сумской и Житомирской областях правоохранители обнаружили тайники с боеприпасами из зоны ООС

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

ГБР разоблачило схему присвоения более 5 млн грн НДС при вывозе из Украины отходов гартцинка и оксида цинка

Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в нападении на съемочную группу "112 Украина" на Харьковщине - прокуратура

Кличко заявил о необходимости резервного варианта на случай сбоя в работе е-билета

И.о. ректора НМУ Кучин стал победителем конкурса на должность ректора

Во Львовской области из колонии сбежали двое заключенных

Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

Суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Шесть студентов госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" во Львовской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА