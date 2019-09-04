События

11:29 04.09.2019

Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в нападении на съемочную группу "112 Украина" на Харьковщине - прокуратура

2 мин читать
Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в нападении на съемочную группу "112 Украина" на Харьковщине - прокуратура

 

Золочевский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на съемочную группу телеканала "112 Украина", снимавшую сюжет о незаконной масштабной вырубке лесов в регионе.

"Суд избрал меру пресечения, как и ходатайствовала прокуратура, в виде личного обязательства", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

30 августа еще двоим подозреваемым, которым помимо препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч.3 ст.171 УК) инкриминируется (угроза или насилие в отношении журналиста (ч.2 ст.345-1 УК), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, 28 августа в эфире канала "112 Украина" журналист Олег Решетняк сообщил, что на его съемочную группу произошло нападение, когда они снимали материал о незаконной вырубке столетних дубов в Харьковской области, пресечь которую требовал президент Украины Владимир Зеленский. По словам журналиста, агрессивно настроенные люди заблокировали автомобиль, спустили колеса и угрожали Решетняку и операторам.

Во время прямого включения журналиста на него напали. Позднее телеканал сообщил, что Решетняка избили. Он получил ушиб спины, почки, а также синяки на лобной части головы и лице.

На следующий день полиция объявила о подозрении трем участникам конфликта (работникам лесоперерабатывающего предприятия). Двое из них были задержаны в порядке ст.208 УПК.

Всем троим инкриминируется ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Двоим также объявлено о подозрении ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #112_канал #мера_пресечения #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:05 04.09.2019
В Украине могут заочно осудить главу так называемого "избиркома" оккупированного Крыма

В Украине могут заочно осудить главу так называемого "избиркома" оккупированного Крыма

08:35 04.09.2019
Суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

19:03 03.09.2019
Суд продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене "экс-министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

Суд продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене "экс-министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

18:58 03.09.2019
Суд продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене "экс-министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

Суд продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене "экс-министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

15:47 03.09.2019
Суд не удовлетворил апелляцию Генпрокуратуры на отказ арестовать имущество Ющенко

Суд не удовлетворил апелляцию Генпрокуратуры на отказ арестовать имущество Ющенко

15:34 03.09.2019
Портнов подал иск о защите чести и достоинства к Порошенко, "Евросолидарности" и каналу "Прямой" из-за распространения недостоверных сведений, но он безоснователен – адвокат

Портнов подал иск о защите чести и достоинства к Порошенко, "Евросолидарности" и каналу "Прямой" из-за распространения недостоверных сведений, но он безоснователен – адвокат

14:49 03.09.2019
Суд оставил под арестом помощника Грымчака

Суд оставил под арестом помощника Грымчака

13:54 03.09.2019
Совет судей Украины созвал внеочередной съезд судей

Совет судей Украины созвал внеочередной съезд судей

13:19 03.09.2019
Рада направила в КС законопроект о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде

Рада направила в КС законопроект о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде

13:46 02.09.2019
Зеленский намерен еженедельно лишать недостойных судей мантий

Зеленский намерен еженедельно лишать недостойных судей мантий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, четверо военнослужащих получили ранения

Боевики с начала суток четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб

ПОСЛЕДНЕЕ

В Сумской и Житомирской областях правоохранители обнаружили тайники с боеприпасами из зоны ООС

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

ГБР разоблачило схему присвоения более 5 млн грн НДС при вывозе из Украины отходов гартцинка и оксида цинка

НАБУ провело обыск в офисе SAP Ukraine

Кличко заявил о необходимости резервного варианта на случай сбоя в работе е-билета

И.о. ректора НМУ Кучин стал победителем конкурса на должность ректора

Во Львовской области из колонии сбежали двое заключенных

Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

Шесть студентов госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" во Львовской области

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА