События

20:41 03.09.2019

Юрий Полюхович претендует на пост первого замминистра образования и науки Украины

1 мин читать
Юрий Полюхович претендует на пост первого замминистра образования и науки Украины

Автор кандидатской диссертации о государсте майя Юрий Полюхович претендует на должность первого заместителя министра образования и науки Украины.

Это следует из электронной декларации Полюховича за 2018 год, размещенной в Едином государственном реестре деклараций. Так, в разделе "Место работы", где указывается место работы или место будущей работы или прохождения службы для кандидатов, он указал "Министерство образования и науки Украины", а в подразделе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете в качестве кандидата)" содержится фраза "первый заместитель министра".

Полюхович внес в декларацию сведения о наличии авторского права (дата приобретения – 1 апреля 2012 года) на диссертацию "Политико-династическая история государства майя Баакаль по материалам корпуса эпиграфических источников Паленке (Лакамха)".

Теги: #кандидат #замминистра #мон #декларация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:56 29.08.2019
Гончарук получил почти 1,9 млн грн доходов за 2018 год - декларация

Гончарук получил почти 1,9 млн грн доходов за 2018 год - декларация

17:01 27.08.2019
НАБУ и САП расследуют возможное недекларирование более 4,5млн грн экс-первым замсекретаря СНБО

НАБУ и САП расследуют возможное недекларирование более 4,5млн грн экс-первым замсекретаря СНБО

06:37 22.08.2019
Правительство определило, как дети с особыми образовательными потребностями будут учиться вне школы

Правительство определило, как дети с особыми образовательными потребностями будут учиться вне школы

16:16 16.08.2019
Нардеп Мирошниченско не задекларировал гидроцикл, а Гладковский – автомобиль сына, сообщают в НАПК

Нардеп Мирошниченско не задекларировал гидроцикл, а Гладковский – автомобиль сына, сообщают в НАПК

19:25 12.08.2019
Глава НБУ пока не получил от НАПК информацию о результатах проверки его деклараций

Глава НБУ пока не получил от НАПК информацию о результатах проверки его деклараций

15:34 12.08.2019
Глава НБУ не указал в декларациях сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах - НАПК

Глава НБУ не указал в декларациях сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах - НАПК

20:14 07.08.2019
НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

22:54 02.08.2019
Кандидат Трампа на пост директора Нацразведки США решил не выдвигаться на эту должность

Кандидат Трампа на пост директора Нацразведки США решил не выдвигаться на эту должность

20:48 02.08.2019
Экс-начальник полиции Одесской области Головин не внес в декларацию-2017 сведения об автомобиле и квартире - НАПК

Экс-начальник полиции Одесской области Головин не внес в декларацию-2017 сведения об автомобиле и квартире - НАПК

16:49 20.07.2019
В Николаеве ночью двое неизвестных напали на кандидата в нардепы, полиция открыла дело

В Николаеве ночью двое неизвестных напали на кандидата в нардепы, полиция открыла дело

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с начала суток четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб

Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

Новый посол Великобритании вручила копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

Боевики обстреляли Гранитное из артиллерии и минометов – СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

НАПК обнародовало декларации трех кандидатов на должность замминистра здравоохранения

АМКУ оштрафовал на 66,5 млн грн участников тендера на закупку самосвалов для ОГХК

Нардепы ушли работать в комитеты, на пленарное заседание соберутся 10 сентября

Должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ будут разделены до конца года – первый замначальника Генштаба Колесник

СБУ осматривает объекты цехов ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках расследования дела об экоциде

Ситуация на Донбассе с полдня не изменилась

Суд продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене "экс-министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

Юристы не видят необходимости в отмене адвокатской монополии

Суд продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене "экс-министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

Организаторы Марша равенства в Харькове готовы отстаивать право на его проведение в суде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА