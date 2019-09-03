СБУ осматривает объекты цехов ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках расследования дела об экоциде

Служба безопасности Украины во вторник прибыла на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) для осмотра объектов коксохимического производства в рамках расследования уголовного производства по статье "экоцид", специалистов предприятия не допустили к участию в осмотре, заявляют в ПАО.

"На предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов Главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия, тем самым лишив их возможности надлежащим образом оценить проводимые замеры и действия", - говорится в пресс-релизе "АрселорМиттал Кривой Рог".

В сообщении указано, что представители СБУ совместно с экологами проводят осмотр углеподготовительного и коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства. Осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда г.Днепр от 13 августа в рамках расследования уголовного дела по ст. 441 УК Украины (экоцид).

В ПАО усматривают в деле, открытом по данной статье, "очевидные признаки избирательности" в отношении предприятия и "давление на его бизнес".

"АрселорМиттал Кривой Рог" создал все условия, чтобы представители СБУ и экологи смогли осуществить осмотр производственной территории и получить пробы со стационарных источников выбросов вышеприведенных цехов коксохимического производства. Проверке подлежат 42 источника выбросов. На 18.30 завершена проверка только одного из них (началась примерно в 15.30)", - указано в пресс-релизе.

Как сообщалось, 20 июля СБУ проводила обыски на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

СБУ открыла уголовное производство за загрязнение предприятием окружающей среды (ст.441 УК Украины - экоцид).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "АрселорМиттал Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.