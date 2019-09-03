Харьковчанка, подозреваемая в организации противоправной поставки продуктов на территорию ОРДЛО, задержана в Гоптовке - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и пограничники задержали в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) при попытке въехать в Украину одну из подозреваемых в организации схемы противоправной поставки пищевой продукции на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета.

"Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания. Под видом экспортных операций представители этих предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.

По данным СБУ, только по одному из контрактов на поставку продуктов якобы в одну из африканских стран было получено возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 млн грн.

Чтобы избежать уголовной ответственности, директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.